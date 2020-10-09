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Büyükşehir Belediye Müfettişi koronavirüse yenik düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti
 09 Ekim 2020 16:30
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Büyükşehir Belediye Müfettişi koronavirüse yenik düştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç, bir süredir korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İhlas Haber Ajansı
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