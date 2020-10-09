Büyükşehir Belediye Müfettişi koronavirüse yenik düştü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müfettişi Mehmet Koç korona virüse yenik düşerek, hayatını kaybetti
|09 Ekim 2020 16:30
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emekli öğretmen 91 yaşında koronavirüsü yendi
09 Ekim 2020 18:12
|'Hatay'da yangının tehdit ettiği köylerin tahliyesi istedik'
09 Ekim 2020 17:04
|Valilik açıkladı... Yüzey temizleyiciden sahte alkol yapmışlar
09 Ekim 2020 15:56
|Koronavirüs hastası kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı
09 Ekim 2020 15:04
|CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı
09 Ekim 2020 14:21
|Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
09 Ekim 2020 13:24
|Diyarbakır'da, 217 ortaokulda yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 00:04
|Niğde'de, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı
08 Ekim 2020 23:06
|Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
08 Ekim 2020 22:41
|'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği
08 Ekim 2020 22:20