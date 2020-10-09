Türkiye'den Lozan ihlali gerekçesiyle yeni NAVTEX ilanı
Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etti
|09 Ekim 2020 16:33
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