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Sendika şube başkanı, kadın doktora iftiradan mahkum oldu

Tekirdağ'da bir sendikanın başkanı ve aynı zamanda ambulans şoförlüğü yapan Ali S. isimli kişi doktor Sibel E. T.'ye sosyal medya ve basın yoluyla iftira attığı iddiası ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 4 bin TL tazminata mahkum edildi. Ayrıca ambulans şoförü hakkında Marmara Ereğlisi Asliye Ceza Mahkemesi'nde iftira ve hakaretten açılan ceza davasında 5 yıla kadar da hapsi isteniyor.
 09 Ekim 2020 16:33
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Sendika şube başkanı, kadın doktora iftiradan mahkum oldu

KADIN DOKTORA YASAK İLİŞKİ İTHAMI YAPTI

Tekirdagodak.com gazetesinde yer alan habere göre; Tekirdağ M. S. Sendikası isimli sendikanın Başkanlığını yapan Ali S isimli şahıs o dönemde 112 Başhekimliği yapan Doktor Seda E. T. Hakkında bazı basın yayın organları ile sosyal medya sayfasında doktorun yasak ilişki yaşadığına ilişkin iddialarda bulunmuştu.

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Doktor Seda E. T. Bu açıklamalarının ardından Ali S. Hakkında hem tazminat hem de ceza davası açtı. Ali S. isimli kişi doktor Sibel E. T.'ye sosyal medya ve basın yoluyla iftira attığı iddiası ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 4 bin TL tazminata mahkum edildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Ayrıca ambulans şoförü hakkında Marmara Ereğlisi Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan iftira ve hakaretten açılan ceza mahkemesi de devam ediyor. İftira hakaret kişilik haklarına hakaret suçlaması ile hakkında mahkeme açılan Ali S.'nin 5 yıla yakın hapis isteniyor.

CEZA ALIRSA HAPSE GİRECEK MEMURİYETTEN OLACAK

Ali S.'nin 5 yıl içinde suç işlediği mahkeme tarafından Ali. S'ye 5 yıllık öteleme verildiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar Ali S.'nin 2 yıl üzeri ceza alması halinde 5 yıllık hükmün geri açıklanması kararı olduğu için hapse girebileceğini ve yine ceza alması halinde memuriyetten olacağını kaydetti.
Memurlar.Net
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