Sendika şube başkanı, kadın doktora iftiradan mahkum oldu
|09 Ekim 2020 16:33
|+Aa- Yazdır
KADIN DOKTORA YASAK İLİŞKİ İTHAMI YAPTI
Tekirdagodak.com gazetesinde yer alan habere göre; Tekirdağ M. S. Sendikası isimli sendikanın Başkanlığını yapan Ali S isimli şahıs o dönemde 112 Başhekimliği yapan Doktor Seda E. T. Hakkında bazı basın yayın organları ile sosyal medya sayfasında doktorun yasak ilişki yaşadığına ilişkin iddialarda bulunmuştu.
TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ
Doktor Seda E. T. Bu açıklamalarının ardından Ali S. Hakkında hem tazminat hem de ceza davası açtı. Ali S. isimli kişi doktor Sibel E. T.'ye sosyal medya ve basın yoluyla iftira attığı iddiası ile 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 4 bin TL tazminata mahkum edildi.
5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Ayrıca ambulans şoförü hakkında Marmara Ereğlisi Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan iftira ve hakaretten açılan ceza mahkemesi de devam ediyor. İftira hakaret kişilik haklarına hakaret suçlaması ile hakkında mahkeme açılan Ali S.'nin 5 yıla yakın hapis isteniyor.
CEZA ALIRSA HAPSE GİRECEK MEMURİYETTEN OLACAK
Ali S.'nin 5 yıl içinde suç işlediği mahkeme tarafından Ali. S'ye 5 yıllık öteleme verildiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar Ali S.'nin 2 yıl üzeri ceza alması halinde 5 yıllık hükmün geri açıklanması kararı olduğu için hapse girebileceğini ve yine ceza alması halinde memuriyetten olacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı
09 Ekim 2020 17:12
|ÖSYM soru hazırlama uzmanı: 2012 KPSS soruları sızdırıldı
09 Ekim 2020 14:10
|Dolandırıcı şüphelisi eski savcı: Zararları ödeyeceğim
09 Ekim 2020 12:59
|FETÖ'cüye 'FETÖ'cü' dediği için dava açıldı
09 Ekim 2020 09:01
|Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
08 Ekim 2020 14:34
|İmamoğlu'nu tehdit eden CHP üyesine hapis cezası
08 Ekim 2020 14:13
|Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hapis cezası
08 Ekim 2020 12:07
|HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı
07 Ekim 2020 21:44
|Kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
07 Ekim 2020 19:51
|Can Dündar'ın mal varlıklarına el konuldu
07 Ekim 2020 13:59