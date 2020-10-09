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Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut kasabası ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu
 09 Ekim 2020 16:38
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Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut kasabası ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.

Aliyev, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, "Ermenistan'ın 16 komuta mıntıkası, 196 tankı, 38 Grad füzesi, 1 Uragan füzesi, 10 kundağı motorlu obüs, 36 piyade zırhlı aracı, 24 top bataryası, 2 REM hava savunma sistemi, 2 S-300 sistemi, 25 OSA hava savunma sistemi, 2 KUP hava savunma sistemi, 1 TOS-1 A füze sistemi, 136 top ve 56 havan topu imha edildi. 18 tank, 4 top, 22 piyade savaş aracı, 12 havan topu, 4 UAZ tipli kamyon, 1 ekskavatör, 27 İgla füze sistemi, 1 Zil tipli, 9 GAZ tipli kamyon ele geçirildi." bilgisini verdi.

Ermenistan ordusunun elinde bir adet bile Azerbaycan'a ait askeri araç olmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında zafer kazandığını vurguladı.

Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını kurtarmak için savaştığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan askerleri işgalci. Onlar mevzilerini bırakarak kaçıyor. 30 yıl boyunca derin savunma hattı kurmuşlardı. Bu hattı geçmek çok zordu. Bazı durumlarda mevzileri geçmek için bize birkaç gün gerekiyordu. Aynı zamanda tüm işleri öyle yürütüyoruz ki az kayıp verelim. En yüksek sonuç en az kayıp olması için çalışıyoruz. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Ermenilerin mevzilerinde Azerbaycan askerleri nöbet tutuyor. Onların tankları şimdi savaş alanında onlara karşı savaşıyor." dedi.

Aliyev, Erivan yönetiminin kendisini kaybettiğini ve tamamen panik içerisinde olduğunu bildirerek Başbakan Nikol Paşinyan'ın çeşitli dünya liderlerini arayarak yardım istediğini, yalvardığını, kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.

"Onların kurtuluşunun tek yolu topraklarımızdan çıkmalarıdır." diyen Aliyev, Erivan yönetiminin BMGK kararlarını uygulamadıkça pişman olacağını ifade etti.

- "İşgalciyi barışa zorluyoruz"

Aliyev, Azerbaycan halkının işgal durumunu ve hakaretleri asla kabüllenmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Onlara yerlerini gösterdik. Öyle bir kovuyoruz ki onlar bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm cephe hattında çatışmalar sürüyor. Tüm yönlerde Azerbaycan mevzilerini güçlendiriyor ve biz işgalciyi, saldırganı barışa zorluyoruz. Operasyonun asıl amacı da budur. Savaş alanında da uluslararası alanda da siyaset meydanında da bizim galip olduğumuzu onlara gösterdik. Onlar bizim gücümüzü, irademizi gördü. Dünyada hiçbir güç bizi hak yolumuzdan geri çeviremez. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize baskı yapamaz. Toprak bütünlüğümüzü temin edeceğiz. İşgalciye belki de sonuncu şansı veriyoruz. Çıksınlar bizim topraklardan."

- "Biz kan dökülmesin istiyoruz"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı daha önce yaptığı konuşmalar ve hareketler nedeniyle eleştiren Aliyev, "Karabağ Ermenistan'dır" demekle Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmayacağını vurguladı.

Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olmasına vurgu yapan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi de söylesin bakalım. Sesini bile çıkartamıyor. Dışişleri Bakanları Moskova'daki müzakerelere katılmak zorunda kaldı. Orda söylesin bakalım Karabağ'ın Ermenistan toprağı olduğunu. Öyle bir şey söylese hiçbir müzakere söz konusu olamaz. Dün ve önceki gün siyasi alanda yaşananlar, Erivan yönetiminin nihayet Azerbaycan'ın şartlarıyla hareket edeceğini anladığını gösteriyor. Biz ne dersek o da olacak. Şans veriyoruz ki müzakere ve barış yoluyla topraklarımızdan çıksınlar. Zaten biz topraklarımızı geri alacağız ve toprak bütünlüğümüzü temin edeceğiz. Tüm dünya bunu gördü. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Şehitler olmasın istiyoruz. Kendi toprağımızı istiyoruz. Defolun bizim toprağımızdan. Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalılar. Bugün Moskova görüşmesi birçok şeye açıklık getirecek. Onlar temel ilkeleri kabul etmelidirler. Paşinyan bir karış bile toprak vermeyeceğini söylüyordu. Peki ne oldu? Niye kaçtın? Senden soran mı var. Geldik geri aldık ve alacağız. Fazlasıyla alabiliriz istersek."

- "Ermenistan'a sonuncu şans veriyoruz"

Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında 30 yıldır yürütülen müzakerelerden hiçbir sonuç elde edilmediğini hatırlatan Aliyev, "Bu sorun şimdi askeri yolla çözülüyor. Önce askeri daha sonra siyasi. Bu operasyon olmasaydı, saldırgana gerekli darbeler indirilmeseydi, onların dersi verilmeseydi bu şimdi Moskova'ya müzakere için koşar mıydı? Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı geri alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan'a sonuncu şans veriyoruz. Kimseye güvenmesinler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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