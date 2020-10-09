Ankara 2 Nolu baro kurucularından Cumhuriyet Gazetesine tepki
Ankara 2 Nolu Baro Kurucu heyetinde yer aan Av. Eyüphan Korkmaz, Cumhuriyet Gazetesinde yer alan habere tepki gösterdi. Korkmaz "Kamudaki avukatların neden herhangi bir baroya kayıt olma ihtiyacı duymadıklarını tahlil edebilseler, biz avukatlar adına daha sağlıklı bir yaklaşım olur kanaatindeyiz.." dedi.
|09 Ekim 2020 16:38
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Cumhuriyet Gazetesi bugün yayımladığı haberde, Ankara 2 Nolu Baronun kurulabilmesi için Ankara'daki kamu avukatlarına baskı yapıldığını, avukatların masasına dilekçe bırakıldığını iddia etti.
Habere tepki gösteren Ankara 2 Nolu Baro Kurucu heyetinde yer aan Av. Eyüphan Korkmaz, en hür ve cesur meslek grubuna yönelik olarak yapılan bu haber yalandır dedi. Korkmaz "Kamudaki avukatların neden herhangi bir baroya kayıt olma ihtiyacı duymadıklarını tahlil edebilseler, biz avukatlar adına daha sağlıklı bir yaklaşım olur kanaatindeyiz.. Ankara 2 nolu barosu, bugüne değin çözülemeyen tüm sorunlara samimi olarak çözüm bulma ümit ve gayreti ile kurulmaktadır." dedi.
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