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Veri tablosu açıklandı: Hasta sayısı 1600'ün üstüne çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu
 09 Ekim 2020 19:39
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Veri tablosu açıklandı: Hasta sayısı 1600'ün üstüne çıktı

Sağlık Bakanlığı 9 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1398 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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