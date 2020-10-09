1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veliler endişelendi, sınıf okulun bahçesine taşındı

Kırıkkale'de bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle velilerin endişesini giderebilmek için okulun bahçesinde sınıf oluşturuldu
 09 Ekim 2020 17:01
+Aa- Yazdır
Veliler endişelendi, sınıf okulun bahçesine taşındı

Kırıkkale'de bir ilkokulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle velilerin endişesini giderebilmek için okulun bahçesinde sınıf oluşturuldu.

Yavuz Selim İlkokulu idarecilerinin, salgın dolayısıyla hem velilerin endişelerini azaltmak hem de birinci sınıf öğrencilerinin okula adapte olabilmeleri için bahçede oluşturduğu sınıfta öğrenciler dest işliyor.

Okul müdürü Abdullah Ramazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde velilerin endişe taşıdığını söyledi.

Öncelikle velilere sınıfları gezdirdiklerini ve hijyen çalışmaları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Ramazan şöyle devam etti:

"Daha sonra endişelerini gidermek için eğitimde bahçeyi de kullanabileceğimizi, gerekli araç ve gereçlerimizin olduğunu söyledik. Velilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Bu konuyu öğretmen arkadaşlarla paylaştık. Arkadaşlarımız da çok olumlu gördü ve atıl durumda olan sıralarımızı okul bahçemize yerleştirerek gerekli düzenlemeleri yaptık. Öğrencilerimiz uygulamadan çok memnun kaldı, dönüşümlü olarak bahçede derslerini işliyorlar. Velilerimizden de olumlu geri dönüşler almaya başladık. Öğrencilerimiz derslerine daha çok çalışmaya başladı."

Sınıf öğretmeni Talip Bozbıyık da "Okul müdürümüz bu fikrini paylaştı, bizim de hoşumuza gitti. Bu düşünceyi hayata geçirdik. Öğrenci ve velilerimizin de ilgisini çekti. Öğrencilerimiz burada derslerini daha istekli ve hevesli yapıyor. Ders aralarında da bahçede çeşitli oyunlar oynayarak öğrencilerin okula bağlanmalarını sağladık. Bu sayede başarının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Yaren Mira Mert ise okula bugün geldiğini ve çok eğlendiğini belirterek bahçede hem ders işlediklerini hem oyun oynadıklarını dile getirdi.

Nehir Korkar da bahçede ödevlerini yaptıktan sonra oyun oynadıklarını ve eğlendiklerini ifade etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler, uzaktan eğitim derslerini sınıflarında işliyor
09 Ekim 2020 11:30		 Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi
08 Ekim 2020 23:35
Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan
08 Ekim 2020 16:45		 Meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor
07 Ekim 2020 20:25
Meslek lisesinde üretilen ürünler online satılacak
07 Ekim 2020 18:26		 Bir yandan ders anlatıp bir yandan okullarını boyadılar
06 Ekim 2020 19:57
Edirne'de nikah salonu öğrencilerin EBA noktası oldu
06 Ekim 2020 12:35		 Meslek lisesinde 'e-okul' skandalı
06 Ekim 2020 08:00
Meslek lisesinin projesi işsizlere umut oldu
05 Ekim 2020 21:10		 Sağlık Bilimleri Üniversitesinden 'Ali Edizer' açıklaması
05 Ekim 2020 15:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Emekli öğretmen 91 yaşında koronavirüsü yendi18:02 - İki ilde yeni karantina kararları alındı17:57 - Afyonkarahisar'da bazı resmi dairelere HES kodu ile girilecek17:45 - İyi Partili Lütfü Türkkan'ın kızı yine eleştirilerin odağında17:44 - Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu17:40 - SBK Holding ve patronunun mal varlıklarına el konuldu
17:34 - Düğünde 2 yaşındaki torununa ateş ettiren dede serbest17:30 - Çeyrek altın 800 TL'ye dayandı17:18 - Dolar günü düşüşle kapattı17:15 - CHP'li Öztrak: Berberoğlu kararı için TBMM başkanı adım atmalı17:12 - Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı17:05 - Belediye Başkanı, muhasebeciye TV kanalı aldırdı!
17:04 - 'Hatay'da yangının tehdit ettiği köylerin tahliyesi istedik'17:01 - Veliler endişelendi, sınıf okulun bahçesine taşındı16:55 - Köylerde yüz yüze eğitim kararı alan il sayısı artıyor16:51 - Bakan Karaismailoğlu'nun konvoyunda kaza: 2 yaralı16:46 - Kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı
16:38 - Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sınıf sınıf yüz yüze eğitimde alınacak dersler
Aktif görevde olanlar da var... FETÖ şüphelisi kaymakam sayısı 310'a çıktı
Dolardan sonra gram altından da rekor geldi
Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
Her 100 pozitif vakadan 86'sında semptom görülmedi
Zabıt katibi, FETÖ'cü iftirasını atan kişiye açtığı davayı kazandı
Güvenmesi için şarjörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
Danıştay'dan sınavsız atanan yöneticinin görevden alınmasına dair önemli karar!
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kutbettin 2
bürokrasi 1
mesut yar 1
3 yaşındaki çocuğun cinsel istismardan ölmesi 2
Kazaz 1
rögar 4
ada 1
Su sporları 1
MEMUR,TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN OLMAlı 6
efecan karaca 1
SON İLANLAR
Bitlis Eren Üniversitesi İç Denetçi Alacak
Cidde Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 5100 Personel Alacak- İlan güncellendi
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam