Belediye Başkanı, muhasebeciye TV kanalı aldırdı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Koza TV'yi belediye ile iş yapan müteahhit grubuna satın aldırmıştı. Televizyonun sahibi olarak ise CHP Adana Milletvekilinin muhasebecisi Ahmet Y. görünüyordu.

3 MİLYON TL'YE SATIN ALINDI

31 Mart 2019 seçimlerinde başkan seçildikten sonra bugüne kadar 2 bin 500'dan fazla işçinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Koza TV'yi iddiaya göre belediyeye iş yapan müteahhit grubuna 3 milyon liraya satın aldırtmıştı. Kayıtlarda ise televizyonun sahibi olarak CHP Adana Milletvekili'nin uzun yıllardır muhasebeciliğini yapan Ahmet Y. görünüyordu.

Müteahhit gruplarının 3 milyon liraya satın aldığı ve bu ödemenin 400 bin liralık kısmını vererek TV'nin ortakları arasında yer alan Ahmet Y'nin televizyonun eski yönetim kurulu başkanı Vahdet Vural'dan aldığı hisselerin belgesine ulaşıldı. Muhasebeci Ahmet Y'nin, Vural'ın 400 bin TL değerindeki bin adet hissesini 2 Eylül 2020 tarihinde noter huzurunda devraldığı belgelerle gün yüzüne çıktı.

2023'E KADAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bir dönem CHP İl Başkanlığı ile birlikte partinin çeşitli birimlerinde görev alan CHP Adana Milletvekili'nin uzun yıllardır muhasebeciliğini yapan Ahmet Y., hisseleri devraldığı gün Koza TV'nin yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Muhasebecilikten medya patronluğuna uzanan Y., 2 Eylül 2023 tarihine kadar televizyonun yönetim kurulu başkanlığını yapacak.

Murat Karaman