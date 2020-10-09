Eski emniyet müdürlerinin yargılandığı rüşvet davasında beraat kararı
|09 Ekim 2020 17:12
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Kütahya'da, "rüşvet almak ve vermek" suçlamasıyla yargılanan, aralarında eski istihbarat ile asayiş şube müdürlerinin de bulunduğu 11 sanığın delil yetersizliğinden beraatlerine karar verildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar eski istihbarat şube müdürü Nihat Tekin, eski asayiş şube müdürü Serdar Kan, Ali Yılmaz, Cevdet Yılmaz, Vedat.Günay, İsmail Çağımını, Turhan Işık, Atakan Tahmas, polis memurları Hüseyin Bozoğlan, İbrahim Gülmez ve Muharrem Şen sanık avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, dosyanın karara bağlanacağı belirtilerek, sanıklara son sözleri soruldu.
Sanık Nihat Tekin, kesinlikle rüşvet almadığını, kendisine FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğunu bu nedenle mağdur olduğunu savunarak, beraatini istedi.
Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia ederek haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, yargılanan 11 sanığın delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi.
- Olay
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim 2019'da rüşvet aldıkları ve kişisel verileri usulsüz yaydıkları öne sürülen zanlılara yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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