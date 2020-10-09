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SBK Holding ve patronunun mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile 13 kişinin ve bütün şirketlerinin mal varlığına el konuldu.
 09 Ekim 2020 17:40
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SBK Holding ve patronunun mal varlıklarına el konuldu

SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 10 Sulh Hakimliğinin verdiği kararla el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında kara para aklama suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 Eylül'de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10 Sulh Hakimliğine talepte bulundu.

Savcılığın talebinin delil elde etmeye yönelik olduğunu belirten hakimlik, Sezgin Baran Korkmaz ve 13 kişinin tüm şirketlerinin mal varlığına el koydu. Hakimlik kararında Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte Jacop Ortell Kingston, İsaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston, Lev Dermen, Doğa Dodan, Kamil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt'un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması karar verdi.

Karda şüphelilerin Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Heksağon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ünosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne SARL, şirketlerinin mal varlığına el konuldu.

ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. 'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.

ONLARCA ŞİRKETE YATIRIM YAPTILAR

2014-2018 yılları arasında Türkiye'ye gönderilen paralar ile SBK'nin kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı yine kardeşlerin duruşmalarda verdiği bilgilerle ortaya çıkmıştı. Kingston Kardeşler Türkiye'ye gönderdiği paraların işlem belgeleri de dahil olmak üzere, SBK ve SBK'ya yakın başka Türkiye irtibatları ile ilgili iletişim bilgilerini de Amerikalı savcılarla paylaşmıştı.

Aynı duruşmalarda sanık olan ve Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston Kardeşleri tanıştıran ve işbirliği yapan Lev Dermen de; suçlu bulunarak mahkum olmuştu. Asıl adı Levon Termendzyan olan Dermen'in SBK'nın Türkiye'deki finansörü olduğu iddia edilmişti.

Hayati ARIGAN
Sözcü
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