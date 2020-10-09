Koronavirüsü yenen hemşire, alkışlarla taburcu oldu
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yakalandığı korona virüsü yenen hemşire Hatice Soylu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı
|09 Ekim 2020 17:44
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, yakalandığı korona virüsü yenen hemşire Hatice Soylu, mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde görev yapan hemşire Hatice Soylu, yurtdışından misafirlerinin gelmesinin ardından korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan testte hemşirenin sonuçları pozitif çıkması üzerine Soylu, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. Hastanede kısa sürede hastalığı yenerek sağlığına kavuşan hemşire Soylu, mesai arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde taburcu edildi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Hatice Soylu, 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek.
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