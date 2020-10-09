İyi Partili Lütfü Türkkan'ın kızı yine eleştirilerin odağında
Çakarlı arabayla emniyet şeridinden story atan İYİ Partili Türkkan'ın kızından bu kez şampanyalı paylaşım
|09 Ekim 2020 17:45
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Çakarlı arabayla emniyet şeridinden story atan İYİ Partili Türkkan'ın kızından bu kez şampanyalı paylaşımİYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, Belek'te geceliği 5.000 TL olan lüks bir otelde şampanya açtırırken sosyal medya paylaşımı yaptı.
Türkkan daha önce de çakarlı araçla emniyet şeridinden bir arkadaşının partisine giderken paylaşımda bulunmuştu.
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