Emekli öğretmen 91 yaşında koronavirüsü yendi
|09 Ekim 2020 18:12
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Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki emekli öğretmen Bekir Tombuloğlu, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başardı.
İlçeye bağlı Esençay köyünde yaşayan Tombuloğlu, koronavirüsün bazı belirtilerini hissetmeye başlaması üzerine test yaptırdı.
Test sonuçları pozitif çıkan Tombuloğlu, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanedeki 18 günlük tedavisi sonrasında testleri negatife dönen Tombuloğlu, taburcu edildi.
Tombuloğlu, gazetecilere, "Bana bir şey olmaz" demenin yanlış bir düşünce olduğunu, herkesin bu hastalığa yakalanabilme riski bulunduğunu söyledi.
Koronavirüsle toplu mücadelenin şart olduğunu, herkesin görevini yapması gerektiğini vurgulayan Tombuloğlu, şunları kaydetti:
"Hiç kimse, 'Bu hastalık bana gelmez' demeyecek, hem kendini hem de toplumu koruma adına düşünüp uygulamayı da yapacak. Maske kesinlikle toplumda korunmak için uygulanması kullanılması lazım gelen ciddi bir önlemdir. İnsanlara ve kendine saygı, toplumların sağlığı için her insan kullanmalı. Sosyal mesafeye, hijyen kurallarına mutlaka uyulmalı, temizliğe de son derece dikkat edilmelidir. Benim yaşamam bir mucize, kimse bu hastalığı hafife almasın."
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