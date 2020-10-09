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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, dolar/TL yüzde 1,69, avro/TL yüzde 2,51 değer kazandı
 09 Ekim 2020 18:35
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,81, altının gram satış fiyatı yüzde 3,16, dolar/TL yüzde 1,69, avro/TL yüzde 2,51 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.143,33, en yüksek 1.170,48 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,81 artarak 1.165,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,16 kazanımla 489,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,11 artışla 3.245,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 769,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 793,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,69 değer kazanarak 7,8890 liraya, avro da yüzde 2,51 artarak 9,3170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,85, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,13 ile fon sepeti fonları oldu.
Anadolu Ajansı
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