FETÖ üyeleri paraları peynir kabında saklamış
Kütahya'da FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraların peynir kabında saklandığı ortaya çıktı
|09 Ekim 2020 18:40
|+Aa- Yazdır
Kütahya'da FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraların peynir kabında saklandığı ortaya çıktı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği FETÖ operasyonunda aralarında FETÖ'nün Kütahya ve Adana il ablalarının da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda FETÖ unsurlarının saklandığı hücre evlerinde ele geçirilen örgütsel doküman, dijital veri, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, tabletler, cep telefonları, kablosuz internet modemleri, telefon kartları, bazı notlar ile yüklü miktarda TL, döviz ve altın ele geçirildi. Paraların ise peynir kabında saklandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorgulaması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi vuran pilottan 'uçmadım' savunması
09 Ekim 2020 18:59
|FETÖ'den gözaltına alınan eski polislerden 8'ine daha adli kontrol
09 Ekim 2020 18:31
|Eski Paris askeri ataşesine FETÖ üyeliğinden hapis cezası
09 Ekim 2020 16:35
|Kocaeli'de jandarma yapılanmasında 6 kişiden 4'ü tutuklandı
09 Ekim 2020 14:35
|Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı davaya devam edildi
09 Ekim 2020 13:56
|FETÖ'nün sözde 'imam hatip mesulüne' 7 yıl 6 ay hapis cezası
09 Ekim 2020 13:54
|Şırnak'ta 5 işçiyi şehit edenlerden intikam alındı
09 Ekim 2020 13:20
|Karabük'te FETÖ'nün 'kadın yapılanması' içinde yer alan zanlı tutuklandı
09 Ekim 2020 11:58
|Hava Harp Okulu eski öğrencisine 7 yıl 6 ay hapis cezası
09 Ekim 2020 11:43
|Cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü eski komiser tutuklandı
09 Ekim 2020 11:28