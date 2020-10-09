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Doludan korumak için otomobiline Türk bayrağı seren kişi gözaltına alındı
Fatih'te doludan korumak için otomobilinin üzerine Türk Bayrağı seren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35), 'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan gözaltına alındı
|09 Ekim 2020 19:09
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Fatih'te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 'tekniker' olarak görev yapan Hüsnü Y.(35) dolu yağışından korumak için otomobilinin üstüne Türk Bayrağı serdi. Hüsnü Y.(35), "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan gözaltına alındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Tevfik Fikret Polis Merkezi'ne götürülen Hüsnü Y., emniyette verdiği ifadede "Art niyetli olarak yapmadım, sadece arabamı yağıştan korumak için yaptım" dedi.
Öte yandan araca serilen Türk bayrağı, savcılık kararıyla polisler tarafından Hüsnü Y.'den alınarak emniyete götürüldü.
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