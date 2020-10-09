Bakan Koca açıkladı: Vakanın azalmadığı tek il
Bakan Koca: Türkiye'de İstanbul dışında vakanın azalmadığı il yok
|09 Ekim 2020 19:12
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları
'İSTANBUL DIŞINDA VAKANIN AZALMADIĞI BİR İL YOK'
Biz semptomu olmayan hastaları bir başlarına bırakmıyoruz. Karantinaya alıp çevresinde temaslıları da takibe alıp 14 günlük karantina uyguluyoruz. Her gün arayarak takibini yapıyoruz. Türkiye'de İstanbul dışında vakanın azalmadığı il yok.
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