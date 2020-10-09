Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı
Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor
|09 Ekim 2020 20:31
|+Aa- Yazdır
Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, bu akşam Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul trafiğinde yoğunluk rekoru
09 Ekim 2020 19:32
|Emekli öğretmen 91 yaşında koronavirüsü yendi
09 Ekim 2020 18:12
|'Hatay'da yangının tehdit ettiği köylerin tahliyesi istedik'
09 Ekim 2020 17:04
|Büyükşehir Belediye Müfettişi koronavirüse yenik düştü
09 Ekim 2020 16:30
|Valilik açıkladı... Yüzey temizleyiciden sahte alkol yapmışlar
09 Ekim 2020 15:56
|Koronavirüs hastası kuaförde gelin başı yaptırırken yakalandı
09 Ekim 2020 15:04
|CHP'li belediye, heykel referandumu yaptı
09 Ekim 2020 14:21
|Ankara Büyükşehir ihtar çekti... 30 gün içinde Ankapark'ı terk edin
09 Ekim 2020 13:24
|Diyarbakır'da, 217 ortaokulda yüz yüze eğitim kararı alındı
09 Ekim 2020 00:04
|Niğde'de, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı
08 Ekim 2020 23:06