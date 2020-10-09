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Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor
 09 Ekim 2020 20:31
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Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı

Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde bu akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, bu akşam Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Sel, su baskın, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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