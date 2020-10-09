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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı
|09 Ekim 2020 21:03
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde köpekten korkarak kaçan çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 81 AAS 910 plakalı otomobil Kaynarca-Karasu duble yolu Küçükkaynarca Mahallesinde Yusuf Cihan'a (13) çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cihan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cihan'ın cenazesi morga götürüldü.
Yaralanan sürücü A.G ile otomobilde yolcu olarak bulunan kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren çocuğun çiftlikte oyun oynarken kendisini kovalayan bir köpekten kaçmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği belirtildi.
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