Bursa'da yağış nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu
Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursa-İstanbul yolunda trafik felç oldu
|09 Ekim 2020 22:06
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Bursa'da akşam saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Caddeleri ve alt geçidi su basarken, Bursa-İstanbul yolunda trafik felç oldu.
Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, trafik durma noktasına geldi. Bursa-İstanbul yolu da sağanak yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. 15 kilometre kuyruk oluşurken, Bursa'nın birçok noktasında alt geçitler tamamen sular altında kaldı.
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