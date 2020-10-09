17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı ikinci oldu
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu
|09 Ekim 2020 22:11
|+Aa- Yazdır
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın final maçında Rusya ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan milli takım, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.
Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Süper Lig'de 'ithalat' çok, 'ihracat' neredeyse yok
08 Ekim 2020 15:24
|Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
08 Ekim 2020 06:10
|Almanya-Türkiye maçında gol düellosu
07 Ekim 2020 23:39
|Türkiye ile Almanya 26. kez karşı karşıya
07 Ekim 2020 20:10
|Bilal Kısa futbolu bıraktığını açıkladı
05 Ekim 2020 22:12
|Formula 1 İstanbul yarışı seyircisiz olacak
05 Ekim 2020 13:47
|Galatasaray ilk mağlubiyetini aldı
04 Ekim 2020 21:16
|Beşiktaş kazanmayı unuttu
04 Ekim 2020 18:19
|3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı
03 Ekim 2020 21:44
|Ertem Şener Beyaz TV'den istifa etti!
03 Ekim 2020 09:38