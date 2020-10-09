Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi
|09 Ekim 2020 22:20
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