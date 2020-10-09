Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor
|09 Ekim 2020 22:48
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Elle yazmanın, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağladığı bildirildi.
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Profesör Audrey van der Meer liderliğinde yapılan araştırmanın sonuçları, "Frontiers in Psychology" dergisinde yayımlandı.
Araştırma çerçevesinde 12 çocuk ve 12 yetişkinin beyin aktiviteleri, ekrandaki yazıları dijital kalemle veya klavye kullanarak not alırken elektroensefalografi (EEG) yöntemiyle izlendi.
Hem çocukların hem de yetişkinlerin beyinlerinde kalemle yazarken, hafıza ve yeni bilgi öğrenmeyle bağlantılı bölgelerde daha fazla hareketlilik tespit edildi.
Van der Meer, şu ifadeleri kullandı:
"Kalem ve kağıt kullanılması, beynin anılara tutunması için daha çok 'kanca' atıyor. Elle yazmak, beynin duyumotor bölümlerinde çok daha fazla hareketlilik yaratıyor. Kalemi kağıda bastırırken, yazdığınız harfleri gördüğünüzde ve yazarken çıkarken sesi duyduğunuzda birçok duyu faaliyete geçiyor. Bu duyusal deneyimler, beynin farklı bölümleri arasında ilişki sağlıyor ve beyni öğrenmeye açıyor. Hem daha iyi öğreniyor hem de daha iyi hatırlıyoruz."
Profesör Audrey van der Meer, tüm çocukların el yazısı eğitimi almaları gerektiğine inandığını kaydetti.
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