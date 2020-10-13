MEB personeli, saymanlık kadrosuna görevde yükselme ile atama yapılmasını istiyor

Döner Sermaye Saymanı kadrosu; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddelerine göre "görevde yükselme suretiyle atanacak kadrolar" arasında sayılmıştır.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından döner sermaye saymanı kadrosu için en son 04 Kasım 2007 Tarihinde "Döner Sermaye Saymanlığı Görevde Yükselme Sınavı" yapılmış ve aradan 13 yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen söz konusu kadro için Görevde Yükselme Sınavı bir daha açılmamıştır. 13 yıldır boş bulunan döner sermaye saymanı kadrolarına ehliyet, liyakat ve kariyer sistemi göz ardı edilerek sınavsız olarak atama yapılagelmektedir.

Memurlar.net'in WhatsApp hattına gelen şikayetlerde "Sayman kadrosu ilgi yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile atanacak kadrolar arasında belirtilmiş olmasına rağmen MEB'in zaman içinde oluşan boş sayman kadrosu ihtiyaçlarını bu güne kadar ilgi yönetmelik gereği sınavlarla karşılamadığı, kişisel başvuru yapan MEB şefleri arasından saymanlık kadrosunun şeflik kadrosunun alt kadrosu olması nedeniyle, objektif olmayan, sınavsız olarak, liyakat ve kariyer sistemiyle bağdaşmayan, atama duyurusu yapılmadan, diğer personellere fırsat eşitliği ve başvuru hakkı tanınmadan torpille, keyfi atamalar yapıldığı, atamaların bu şekilde gerçekleştirilmesine ise birçok eğitim çalışanın kırgın olduğu ve bu haksızlığın eğitim çalışanlarını olumsuz etkilediği" bilgileri gelmektedir.

MEB'in 2020 veya 2021 yılında yapılması beklenen MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına yeni açılan ve boş durumda olan tüm döner sermaye saymanı kadroları için ilana çıkması ve boş kadrolara 13 yıl gibi uzun bir aradan sonra görevde yükselme sınavı yolu ile atama yapması söz konusu mağduriyetleri ortadan kaldıracak, personelin torpille atanma düşüncesini değiştirecek, kurumun Kariyer ilkesine layık hareket ettiğini gösterecektir.

Diğer taraftan, 1. derecedeki sayman ile şef arasında 1.700 TL maaş farkı bulunmaktadır. Artı ilave olarak döner sermaye işletmesinin faaliyet durumu, üretim ve satışı iyi ise aylık 2.300 TL'ye kadar da döner sermaye ücret alınabiliyor. Yani iyi bir döner sermaye olması durumunda şef ile döner sermaye saymanı arasında 4 bin TL'ye varan bir maaş farkı oluşabilmektedir.