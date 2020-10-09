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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı
 09 Ekim 2020 23:03
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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Keşan ilçesinde yaptıkları çalışma sonrası, FETÖ şüphelisi Ö.S ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen C.U ve S.U'yu düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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