10 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
|10 Ekim 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Ticaret Odası meclis üyeleriyle toplantı yapacak, AK Parti Karatay ve Meram 7. olağan ilçe kongrelerine katılacak, Karatay Belediyesi İsmil Termal Tesis açılışını gerçekleştirecek.
(Konya/09.30-16.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy Belediyesini ziyaret edecek, Sorgun ilçesi ve il merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Yozgat/13.15)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehir Geçişi Şantiyesi ile Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesi'nde incelemede bulunacak.
(Hakkari/09.30-16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar ile yansımaları izleniyor.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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