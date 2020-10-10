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İstanbul'da PKK'ya eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
 10 Ekim 2020 02:31
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İstanbul'da PKK'ya eş zamanlı operasyon

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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