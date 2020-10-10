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Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes için anlaştı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı. Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı.
 10 Ekim 2020 03:24
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Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes için anlaştı

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 13'üncü gününde sürerken, iki ülke dışişleri bakanları Moskova'da buluştu. Toplantı sonrası açıklama yapan Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkes konusunda anlaştığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını ülkesine davet etmişti.

Bu çağrı hemen yanıt buldu. İki bakan Moskova'da aynı masada buluştu. Görüşmede Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da hazır bulundu.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı.

Bakü ve Erivan, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimi konusunda anlaştı
Anadolu Ajansı
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