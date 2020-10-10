AK Parti'den 'yurt dışı parti diplomasisi'
|10 Ekim 2020 06:42
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İlk toplantı önceki gün Yeni Azerbaycan Partisi ile gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Jülide Sarıeroğlu ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım katıldı.
Toplantıda, Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'a verilen desteğin sonuna kadar devam edeceğini ifade ederek "Karabağ sorununda işgalci olan Azerbaycan değildir, işgalci olan Ermenistan'dır. Uluslararası platformda özellikle bazı Avrupa ülkelerinde ve ABD'de sahip olduğu diaspora vasıtasıyla oradaki siyaseti de kirletip Azerbaycan ve Dağlık Karabağ sorununun çözülmesini engelleyen taraf Ermenistan'dır." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Azerbaycan'ın haklı davasının dünya kamuoyuna anlatılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile koordinasyonlu bir şekilde yürütülen bu çalışma ile BM Güvenlik Konseyi'nin, 'Ermenistan'ın işgal yerlerini terk etmesine' yönelik dört kararına rağmen Erivan yönetiminin bir adım atmaması dünya basınına anlatılıyor.
Ebru Karatosun
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