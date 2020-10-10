Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Ülkemizin Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor
|10 Ekim 2020 07:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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