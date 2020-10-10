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Yaş düştükçe maske daha zararlı oluyor

Almanya'da 4 çocuğun sürekli maske taktığı için öldüğünün ifade edilmesinin ardından uzmanlar arasında fikir ayrılıkları yaşandı. Bazıları maskenin takılması gerektiğini bazıları ise tehlikeli olduğunu açıkladı
 10 Ekim 2020 07:22
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Yaş düştükçe maske daha zararlı oluyor

Dünyayı saran maske tartışmaları bitmek bilmiyor. Okullarda çocukların derslerde de maske takması konusunda sadece vatandaşlar değil uzman doktorlar arasında da fikir ayrılıkları yaşanıyor. Ayrıca hiçbir kronik hastalığı bulunmayan 13 yaşından küçük dört çocuğun sürekli maske takmaları sebebiyle öldüğü haberi de Almanya'yı karıştırdı. Aileleri ve bazı doktorlar aksini iddia etse de Alman resmi makamları, çocukların maskeden öldüğünü kabul etmedi. Ancak maske takmanın çocukları hem psikolojik hem de fiziki açıdan olumsuz etkilediği görüşü gün geçtikçe ağırlık kazanıyor. İşte uzmanların bu konu hakkındaki düşünceleri;

DR. BODO SCHIFFMANN:

Maske şartı, kasten yaralamaya teşebbüs

Alman hükümetinin aldığı tedbirleri çok sert bir şekilde eleştiren ve vatandaşları karşı çıkmaya çağıran kulak burun boğaz uzmanı Dr. Bodo Schiffmann, YouTube kanalında ölen çocukları gündeme getirdi. Videoların YouTube tarafından hızla silinmesi de ayrı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Dr. Schiffmann "Çocukların sınıfta maske takmaya mecbur bırakılması insanı kasten yaralamaya teşebbüstür. Bu mecburiyete son vermek için daha kaç insan ölmeli?" dedi.

MICHAEL HÜTER: (Çocukluk çağı araştırmacısı)

Bir nesil travmaya maruz bırakıldı

Salgın tedbirlerinin çocuklarda kalıcı hasarlara yol açtığını ispatlayan birçok çalışma var. Virüsün çocuk ve gençleri tehdit etmediği mart ayında belliydi, çocukların ve ailelerinin hakları hiçe sayıldı. Üstelik çocukların taşıyıcı olduğuna dair kesin bir kanıt da yok. Bir nesil toplu halde travmaya maruz kaldı. Bu bir suçtur. 150 çocuk doktoruyla yapılan araştırmada, miniklerin yüzde 89'unda salgın tedbirleri sebebiyle psikolojik problemlerin arttığı tespit edildi. Travmanın gelecekteki etkileri büyük olacak, ayrıca maskenin çocuklara büyük zarar verdiği de kabul edilecek.

DR. EUGEN JANZEN: (Uzman çocuk doktoru)

Yaş düştükçe maske daha riskli oluyor

Maskeyi taktığınızda kumaş ile teniniz arasında kalan bölgeyi "ölü alan hacmi" diye adlandırdım. Kirlenen hava, yüzüm ve maske arasında kalıyor. Temiz hava teneffüs ettiğimde maskenin içinde kalan kirli havanın onda birini içime çekmek zorunda kalıyorum. Yaş düştükçe bu durum çok daha tehlikeli bir hal alıyor. Mesela taktığım bu maskeyi bir günlük bir bebekte kullansak birkaç dakika içinde havasızlıktan ölür. Alman hükümetinden araştırma yapılmasını istedim fakat umursanmadı. Çocuklara etkisi için birçok kliniğe başvurdum onlardan da ret cevabı geldi.

Mücahit Karmış
Türkiye
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