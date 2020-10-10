Son bir haftada 485 yeni çocuk hasta
|10 Ekim 2020 07:39
|+Aa- Yazdır
Rapora göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 325 bin 445 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 391,4 ve son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 12,0 olarak gerçekleşti.
Rapora göre, bildirilen tüm hastaların yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek. Tüm hastaların yüzde 24'ünü ise 15 yaş ve altı çocuklar oluşturuyor.
İstanbul'da 3 bin 90 ölüm
İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 Ekim itibariyle 3 bin 90 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın dün sabah açıkladığı 28 Eylül -4 Ekim tarihlerini içeren raporda İstanbul'da toplam ölüm sayısı, 21-27 Eylül tarihinde açıklanan raporla aynı, 2 bin 874 olarak belirtilmişti.
Bakanlık akşam saatlerinde her iki raporu da yenileyerek 21-27 Eylül tarihli raporda İstanbul'daki ölüm sayısını 3 bin 41, 4 Ekim tarihli raporda ise 3 bin 90 olarak revize etti.
Rapora göre Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının bölgelere göre dağılımı şöyle:
- İstanbul: 3090
- Batı Marmara: 210
- Ege: 752
- Doğu Marmara: 713
- Batı Anadolu: 1002
- Akdeniz: 359
- Orta Anadolu: 399
- Batı Karadeniz: 353
- Doğu Karadeniz: 175
- Kuzeydoğu Anadolu: 176
- Ortadoğu Anadolu: 268
- Güneydoğu Anadolu: 944
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yüz yüze eğitim 2 gün
10 Ekim 2020 07:30
|Yaş düştükçe maske daha zararlı oluyor
10 Ekim 2020 07:22
|Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10 Ekim 2020 07:11
|Hocalar ne diyor? Normal için erken mi?
10 Ekim 2020 07:00
|YÖK paylaştı: İşte üniversitelerdeki vaka durumu
10 Ekim 2020 06:50
|Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın
10 Ekim 2020 06:12
|Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor
09 Ekim 2020 22:48
|'Çobansın, yapamazsın' diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi
09 Ekim 2020 22:34
|Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın testi pozitif çıktı
09 Ekim 2020 21:46
|Öğrenciler gelmedi, ikinci el eşya dükkanları dolup taştı
09 Ekim 2020 21:42