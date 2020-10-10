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Son bir haftada 485 yeni çocuk hasta

Sağlık Bakanlığı'nın 28 Eylül-4 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, Kovid-19'a yakalanan 15 yaş altı çocuk sayısı 485 artarak 21 bin 24'e yükseldi
 10 Ekim 2020 07:39
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Son bir haftada 485 yeni çocuk hasta

Rapora göre, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 325 bin 445 hasta Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. 100 bin kişiye düşen toplam hasta sayısı 391,4 ve son 7 gün içinde 100 bin kişiye düşen yeni Kovid-19 hasta sayısı 12,0 olarak gerçekleşti.

Rapora göre, bildirilen tüm hastaların yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek. Tüm hastaların yüzde 24'ünü ise 15 yaş ve altı çocuklar oluşturuyor.

İstanbul'da 3 bin 90 ölüm

İstanbul'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 Ekim itibariyle 3 bin 90 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın dün sabah açıkladığı 28 Eylül -4 Ekim tarihlerini içeren raporda İstanbul'da toplam ölüm sayısı, 21-27 Eylül tarihinde açıklanan raporla aynı, 2 bin 874 olarak belirtilmişti.

Bakanlık akşam saatlerinde her iki raporu da yenileyerek 21-27 Eylül tarihli raporda İstanbul'daki ölüm sayısını 3 bin 41, 4 Ekim tarihli raporda ise 3 bin 90 olarak revize etti.

Rapora göre Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının bölgelere göre dağılımı şöyle:

- İstanbul: 3090

- Batı Marmara: 210

- Ege: 752

- Doğu Marmara: 713

- Batı Anadolu: 1002

- Akdeniz: 359

- Orta Anadolu: 399

- Batı Karadeniz: 353

- Doğu Karadeniz: 175

- Kuzeydoğu Anadolu: 176

- Ortadoğu Anadolu: 268

- Güneydoğu Anadolu: 944
Memurlar.Net
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