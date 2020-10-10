Gönüllüler aşılanıyor
Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından onaylandı
|10 Ekim 2020 07:57
|+Aa- Yazdır
Aşının Faz-3 klinik çalışmalarına Türkiye'deki 26 merkezde başlandı.
Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Gönüllüler üzerinde faz-3 çalışmasını yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, "500 kişilik bir kontenjanımız var. Öncelik sağlık çalışanlarının. Halktan aşılanmak isteyenler olursa koşulları sağlayan durumunda gönüllü olarak çalışmaya dahil edeceğiz" dedi.
Klinik çalışmanın ilk gönüllüsü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün'e aşı yapılırken, "Kovid-19 ile uzun zamandır uğraşıyoruz. Kovid-19'a karşı çok fazla yol kat edemedik. Hasta sayımız artıyor. İlk gönüllü benim. Bunun fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu üniversite'de koronavirüse karşı 4 DNA aşısı geliştirildi
07 Ekim 2020 13:16
|İkinci bağışıklık haritası 15 Ekim'de
04 Ekim 2020 07:48
|İşte gözdeki koronavirüs belirtileri
03 Ekim 2020 12:50
|Bir üniversitede daha Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
02 Ekim 2020 12:48
|Koronavirüste toplumsal bağışıklık oranı açıklandı
01 Ekim 2020 13:00
|Plazma arayanlardan etkilenen doktor bağışçı oldu
30 Eylül 2020 11:48
|Türkiye'nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
27 Eylül 2020 08:50
|Cerrahpaşa da önümüzdeki hafta deney aşıları yapmaya başlayacak
18 Eylül 2020 17:53
|Aşı çalışmalarını yürüten Prof. Akova en çok korkulan soruya yanıt verdi
16 Eylül 2020 17:10
|Türkiye'de aşının ilk gönüllü uygulaması yapıldı
16 Eylül 2020 14:04