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Gönüllüler aşılanıyor

Çin'de Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından onaylandı
 10 Ekim 2020 07:57
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Gönüllüler aşılanıyor

Aşının Faz-3 klinik çalışmalarına Türkiye'deki 26 merkezde başlandı.

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre; Gönüllüler üzerinde faz-3 çalışmasını yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, "500 kişilik bir kontenjanımız var. Öncelik sağlık çalışanlarının. Halktan aşılanmak isteyenler olursa koşulları sağlayan durumunda gönüllü olarak çalışmaya dahil edeceğiz" dedi.

Klinik çalışmanın ilk gönüllüsü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün'e aşı yapılırken, "Kovid-19 ile uzun zamandır uğraşıyoruz. Kovid-19'a karşı çok fazla yol kat edemedik. Hasta sayımız artıyor. İlk gönüllü benim. Bunun fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.
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