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Hatay'da 3 ilçeye yayılan yangına karadan müdahale sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
 10 Ekim 2020 08:05
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Hatay'da 3 ilçeye yayılan yangına karadan müdahale sürüyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarımazı Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarında etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Arsuz ilçesi Nergiz Mahallesi'nde etkisini gösteren yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan yangına şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor.
Anadolu Ajansı
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