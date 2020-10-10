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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi
 10 Ekim 2020 08:42
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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 18 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi.

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş, 7'si yoğun bakıma alınmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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