1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi

İ.Y. isimli kişi, YouTube'da bulunan hayvanlara şiddet uyguladığı görülen videoyu hayvansever hesaplarda paylaştı. Bu paylaşımların altına gelen tepkilere ise hakaret davası açtı. Ardından da arabulucu ile dava ettiği kişilerden ücret talep etti
 10 Ekim 2020 08:56
+Aa- Yazdır
Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi

Son yıllarda sosyal medyada çok sayıda hayvana şiddet görüntüsü ortaya çıkıyor, kullanıcılar şiddet uygulayanlara tepki göstererek sorumluların ceza almasını istiyor.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre; Şiddet vakalarının bir yenisi Bursa'da ortaya çıktı. YouTube'a yüklenmiş olan bu görüntüler çeşitli hayvansever hesaplar tarafından paylaşıldı. Yılmaz'ın köpeğe şiddet uyguladığını gören bazı kullanıcılar videoya hakaret içerikli yorumlar yazdı. Yılmaz ise bu videoya hakaret eden tüm hesaplara tek tek hakaret davası açtı. Ardından arabulucu şirket devreye girerek Yılmaz'ın davadan vazgeçmesi için davalılardan ücret talep ettiğini iletti.

'2500 TL TALEP ETTİ'

Davalılardan 67 yaşındaki Emel Kupşi'nin kızı Binnur Kupşi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Annem büyük bir hayvansever ve köpeklere şiddet videosunu görünce sinirlerine hakim olamayarak bir hata yapıyor ve bu kişiye sosyal medya üzerinden hakaret ediyor. Annem ve çok sayıda kişi savcılığa çağırıldı, ifade verdi. Daha sonra öğrendik ki video kimliği belirsiz kişiler tarafından hayvansever hesaplarda sıklıkla paylaşılıyor. Hayvanseverler, vicdanını sızlatan bu görüntülere tepki gösterince avukatlar devreye girerek anında dava açıyor. Arabulucu şirket İsmail Yılmaz'ın 2500 TL karşılığında davayı geri çekebileceğini söyledi. Şimdi de şahıs bizimle pazarlık yapıyor fiyatı 500 TL'ye kadar indirdik. Videoyu YouTube'dan silmek yerine her yerde paylaşıp hukuk üzerinden bir para talepleri var."

'ELEŞTİRDİM, SUÇLU OLDUM'

Hakkında dava açılan bir diğer kişi 53 yaşında ev hanımı Müşerref Uzunali, "Videoyu görünce çok sinirlendim, asla küfür yazmadım, ağır ifadeler kullandım. Sonra savcılıktan çağırıldım. Trabzon'da karakola gidip ifade verdim. Sosyal medyada bu kadar küfür varken, üstelik hayvana şiddet uygulayan birisi varken benim bu sözlerimle ilgili hakaret davası açılacağını hiç düşünmemiştim. Savcılıkta şiddet uygulayan kişiden kimse şikayetçi olmuyor, ben onu eleştirdiğim için davalık oluyorum" ifadelerini kullandı.

Telefonla ulaştığımız arabulucu şirket yetkilisi aynı şahsın bu video üzerinden onlarca hakaret davası açtığını doğruladı.

'YASA OLMAMASINA GÜVENİYORLAR'

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi'nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu "Bu şahıs ve video üzerinden çok sayıda olay duyuyoruz" dedi, şöyle devam etti: "Şahıslar hayvan hakları yasasından kaynaklı ağırlık cezalar olmamasına güveniyor, hayvana şiddet uygulayabiliyorlar. Biliyor ki eğer şiddet uygulasa, büyük bir ceza almayacak. Ancak bu şahıs, hukuka aykırı bir eylem üzerinden kendine menfaat sağlıyor. Bu videoları hassasiyetleri olan, özellikle yaşlı hayvanseverlerin bulunduğu sayfalarda paylaşıp, insanların haklı isyanına maruz kalınca, dönüp haklarında hakaretten suç duyurusunda bulunuyor. Uzlaşma sürecinde maddi menfaat temin ediyor."

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre imam İ.Y., sopayla köpekleri dövdü ve kovaladı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı, yaralılar var
10 Ekim 2020 09:49		 Virüs bulaştıracak diye kaynanasını öldürmeye çalıştı
10 Ekim 2020 09:05
13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
10 Ekim 2020 08:59		 İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu
10 Ekim 2020 08:42
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
10 Ekim 2020 08:25		 3 yaşındaki çocuğa istismarda iğrenç savunma: Eve herhangi biri girmiş olabilir
10 Ekim 2020 08:14
7 kişinin öldüğü sahte içkide 1 kişi tutuklandı
09 Ekim 2020 22:38		 Uşak'ta 4 çocuktan haber alınamıyor
09 Ekim 2020 21:58
Otomobiline Türk bayrağı seren tekniker gözaltına alındı
09 Ekim 2020 21:16		 Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü
09 Ekim 2020 21:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı, yaralılar var09:40 - Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı09:28 - Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru09:22 - Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak09:19 - Çarpıcı iddia: Doktorlara brifing veren sağlıkçı koronalı çıktı09:18 - Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin: Bu karardan çok pişmanlık duydum
09:12 - 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar09:05 - Virüs bulaştıracak diye kaynanasını öldürmeye çalıştı08:59 - 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü08:56 - Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi08:49 - Yabancılar geri dönüyor... İki yılın en büyük yabancı girişi08:42 - İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4 oldu
08:36 - Osman Kavala-Henri Barkey-Adil Öksüz arasında 'paralel' bağlantı08:25 - Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava08:14 - 3 yaşındaki çocuğa istismarda iğrenç savunma: Eve herhangi biri girmiş olabilir08:05 - Hatay'da 3 ilçeye yayılan yangına karadan müdahale sürüyor07:57 - Gönüllüler aşılanıyor
07:48 - AYM: Yargılama yeniden yapılsın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YÖK paylaştı: İşte üniversitelerdeki vaka durumu
Yükselen bir kent... Arapgir
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?
Son bir haftada 485 yeni çocuk hasta
Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes için anlaştı
Yaş düştükçe maske daha zararlı oluyor
Hocalar ne diyor? Normal için erken mi?
Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi
Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mali Tablolar 1
Mustafa Karadenizin Mersedes boyama şakası 1
maganda kurşunu 1
euroleague 2020-2021 sezonu 1
elinden geleni ardına koymamak 2
gelin çiçeğini kap,sonra sıradaki sensin 3
Face ID 1
Terrarium 1
Mr Nobody 3
hakim bey 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam