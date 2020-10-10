13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
|10 Ekim 2020 08:59
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İstanbul'da balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı yakınında Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi alabora oldu.
Kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ihbar üzerine geldikleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Batan teknede bulunan 13 personelden 11'i kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi, 2 personel ise hayatını kaybetti.
Konuya ilişkin adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, kazazedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
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