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Çarpıcı iddia: Doktorlara brifing veren sağlıkçı koronalı çıktı

Ordu'da görev yapan bir doktor tarafından sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre; temaslı olduğu bilinen ve PCR test sonucu çıkmayan bir sağlık personeli 14 doktora seminer verdi. Sağlık personelinin testi, pozitif çıkınca 14 hekim önce karantinaya alındı daha sonra 'sağlık hizmetleri aksar' denilerek maskeyle çalıştırıldı
 10 Ekim 2020 09:19
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Çarpıcı iddia: Doktorlara brifing veren sağlıkçı koronalı çıktı

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Ordu'da 7 Ekim Çarşamba günü uzman hekim, başhekim yardımcısı ve aile hekimlerinden oluşan 14 kişilik bir grup, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nde toplantıya çağırıldı.

İddialara göre toplantıda temaslı olduğu bilinen ancak PCR test sonucu belli olmayan bir sağlık personeli, hekimlere Covid-19 ve tedbirler hakkında seminer verdi.

KARANTİNADA OLMALARI GEREKİRKEN.

Test sonucu belli oluncaya kadar idari izinli olması gereken sağlıkçının PCR testi, verdiği seminerden hemen sonra pozitif çıktı. Bunu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, seminere katılan 14 hekimden evlerinde 14 gün süreyle karantinada kalmalarını istedi.

Ancak bir süre sonra sağlık hizmetlerinde aksama olacağı endişesiyle, 14 hekimin 'maske ile çalışın' talimatıyla görev yaptıkları hastanelere gönderildiği ileri sürüldü.

DOKTORDAN BAKAN KOCA'YA ŞİKAYET

Ordu'da özel bir hastanede görev yapan Dr. Selçuk Yücesan bu iddiayı sosyal medyasında yaptığı paylaşımla duyurdu. Dr. Yücesan sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hitaben, "Yakın temaslı olduğu için Covid 19 PCR testi verdiği bilinen personele, henüz test sonucu çıkmadan önce 14 hekim personele seminer verdirip, toplantı sonrası malum personelin PCR testi (+) gelince 14 hekim personeli karantinaya alıp, sonra da sağlık hizmeti aksar kaygısı ile 'Maske ile çalışır' diyerek görev başına göndermek, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü açısından nasıl bir yönetim anlayışıdır?" diye yazdı.
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