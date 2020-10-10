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Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervini yukarıya doğru revize edeceğini açıklandı
 10 Ekim 2020 09:22
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Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfinin yukarıya doğru revize edileceği iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta verdiği müjdenin ardından, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirtmişti.
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