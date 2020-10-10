Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervi artacak
Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervini yukarıya doğru revize edeceğini açıklandı
|10 Ekim 2020 09:22
|+Aa- Yazdır
Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz kaynağı keşfinin yukarıya doğru revize edileceği iddia edildi.
Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.
ERDOĞAN, "DAHA FAZLASINI BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos'ta verdiği müjdenin ardından, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirtmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yabancılar geri dönüyor... İki yılın en büyük yabancı girişi
10 Ekim 2020 08:49
|Öğrenci şehirlerine korona darbesi
09 Ekim 2020 19:56
|İstanbul'da yabancı sermaye 'V' hareketi yaptı
09 Ekim 2020 15:48
|İlaç sektöründe 'alacak' krizi: Yerli firmalar batar, yabancılar çekilir
09 Ekim 2020 10:17
|THY 'V' şeklinde toparlanacak
09 Ekim 2020 08:56
|Bakan Pekcan: En temel hedeflerimizden birisi ihracatı tabana yaymak
07 Ekim 2020 14:24
|Ankara Kalkınma Ajansından yerli çip üretimine destek
06 Ekim 2020 09:00
|Organik üründe bu hilelere dikkat!
05 Ekim 2020 18:42
|Varlık Fonu Holding kuruyor
05 Ekim 2020 09:38
|Uzaktan eğitimle birlikte bilgisayar yok satıyor
05 Ekim 2020 08:38