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Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen, 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi'nin yüzde 84'ü tamamlandı. 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesiyle Karadeniz ile Akdeniz kara yolu bağlantısı, 6 saate inecek
 10 Ekim 2020 09:28
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Karadeniz-Akdeniz Otoyolu'nda sona doğru

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz Otoyolu projesi, 2'nci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin temeli 1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. 1970'li yıllarda Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, çalışmalar durduruldu.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmalarıyla Mesudiye ilçesi Topçam'da Melet Irmağı üzerine baraj yapılması için çalışma başlatıldı. 2004 yılında 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla tekrar gündeme getirilen proje, Karadeniz- Akdeniz Otoyolu Projesi olarak devam etti.

1 MİLYAR 466 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

Orta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içinden geçiyor. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projesinin Ordu sınırları içinde kalan bölümü ise 100 kilometreden oluşuyor. İhalesi 2008 yılında yapılan, toplam proje bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi'ne şu ana kadar 1 milyar 187 milyon TL harcama yapıldı. Projede, yüzde 84 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, etapların tamamlanmasıyla ulaşımda ciddi oranda kısalma yaşanacak.

KARADENİZ- AKDENİZ 6 SAATE İNECEK

Projenin en önemli etabı ise Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Altınordu-Mesudiye arasındaki mesafe, 3 kilometrelik Topçam Tüneli'nin 2018 yılında açılması ve diğer çalışmalarla 81 kilometreye inerken, yaklaşık 2,5 saat süren yol ise 1 saate indi. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan yol ile Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım ise 6 saate inecek.

25 TÜNELİN 23'Ü TAMAMLANDI

Karayolları tarafından yapılan 88 kilometrelik Ordu etabında, toplam uzunluğu 15,1 kilometre tek tüplü 25 tünelin, 13,3 kilometrelik 23 tüneli tamamlanırken, 1,8 kilometrelik 2 tünelin de yapım çalışmaları sürüyor. Yine güzergah üzerinde; yapımı tamamlanan toplam 331 metre olan viyadük, toplam uzunluğu 280 metre olan 5 tek köprü ve 32 metre çift köprü de yer alıyor.

'HEM ZAMAN, HEM DE YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yapımı devam eden Karadeniz-Akdeniz Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, yolun Ordu'dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstleneceğini söyledi. Bu açıdan projeyi önemsediklerini ifade eden Başkan Güler, "Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Bu yol tamamlandığında 41 vilayetin ihracatı ve ithalatı Ordu ve Mersin'den yapılacak. Bununla ilgili olarak komşu illerde de bir hareketlenme var. Mesela Sivaslılar, Kayseriler ilimize yakın ilgi gösteriyorlar. Bu şu anlama geliyor; hem Sivas'ın hem Kayseri'nin hem de arada bulunan illerin aynı zamanda liman kenti olma durumunda olacak. Buradan da Rusya'ya, Romanya'ya, Gürcistan'a ve diğer ülkelere de gitme imkanı artacak. Başka türlü gemi ile aynı bağlantıyı üç günde yapacakken, 6 saatte bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem zaman, hem yakıt tasarrufu, hem de buradan ihraç edilen sebze veya meyvelerin bayatlamamasını için de büyük bir avantaj sağlanmış olacak" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNLÜK KAZANACAĞI PROJE'

Karadeniz-Akdeniz Yolu ile Türkiye'nin üstünlük kazanacağını kaydeden Başkan Güler, "Biz zaten şehircilik anlamında da kendi kendine yeten bir kent olmaya çalışırken, iller arasında da önemli bir yere gelmiş oluyor. Bu hem Türkiye için önemli, hem de komşu ülkelerin de Türkiye ile temas ettiği noktalardan bir tanesi olacak. Bu bakımdan heyecan verici bir projedir. Sadece Ordu'nun değil, bölgenin ve ayrıca Türkiye'nin üstünlük kazanacağı bir proje olacak" dedi.
DHA
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