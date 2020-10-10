Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı
Hakkında adli işlem başlatılan kişiye 3 bin 150 lira ceza verildi
|10 Ekim 2020 09:40
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Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.
Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.
M.Ö. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
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