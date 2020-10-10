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Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı
|10 Ekim 2020 09:55
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Ankara'da belediye otobüsünün yaya üst geçidine çarpması sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Mustafa U. yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin yanındaki asansör bölümüne çarptı.
Yaralanan sürücü Mustafa U. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılırken, otobüste bulunan 11 yaralı da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mustafa U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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