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Adana'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 7'si tutuklandı

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı
 10 Ekim 2020 10:06
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Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer alan 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Adana merkezli 12 ilde 3 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

ByLock kullanıcılarının aktif görevdeki öğretmen A.E, doktor T.Ş.D, ev hanımı D.G, esnaf M.E.K. ve meslekten ihraç edilen polis memuru K.Ş. olduğu iddia edildi. Öte yandan, esnaf M.E.K'nin örgütün "bölge talebe mesulü" olduğu da ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 20 zanlıdan, aralarında esnaf M.E.K'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı, 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Polis, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve haklarında örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları yönünde ifade beyanları yer alan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin yanı sıra aktif görevde bulunan doktor ve öğretmenlerin de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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