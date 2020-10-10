Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) görevli öğretim üyesi Dr. Abdülmenap Güzel, yaklaşık 25 gündür verdiği korona virüs mücadelesini kaybetti
|10 Ekim 2020 10:59
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Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) görevli öğretim üyesi Dr. Abdülmenap Güzel, yaklaşık 25 gündür verdiği korona virüs mücadelesini kaybetti.
Dicle Üniversitesi'de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Abdülmenap Güzel, 15 Eylül günü korona virüs testi pozitif çıktı. 25 gün boyunca Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 41 yaşındaki Dr. Güzel, 6 Eylül günü durumunun daha da kötüye gitmesinden kaynaklı İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'da Kartal Koşuyolu Kalp Hastalıkları ve Araştırma Hastanesinde 3 gün yoğun bakımda kalan Dr. Güzel, korona virüsle mücadele savaşına yenik düştü. Cenazenin, Diyarbakır Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
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