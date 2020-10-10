Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|10 Ekim 2020 11:10
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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