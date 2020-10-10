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İşte en çok bütçe ödeneği ayrılan üniversiteler

Üniversitelere 2021 yılı için 45,3 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldü. En fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi oldu
 10 Ekim 2020 11:36
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İşte en çok bütçe ödeneği ayrılan üniversiteler

Yükseköğretim kurumlarına 2021 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 45,3 milyar lira oldu. En fazla ödeneğin 1 milyar 486,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.

2021-2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'dan AA muhabirinin derlediği verilere göre, ülkedeki 127 üniversite için 45 milyar 272 milyon 489 bin lira ödenek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2021 yılı için öngörülen 1 milyar 486 milyon 542 bin liralık bütçe ödeneğiyle, İletişim Başkanlığı (422 milyon 754 bin lira), Avrupa Birliği Başkanlığı (787 milyon 432 bin lira), Türkiye İstatistik Kurumu (500 milyon 954 bin lira), Yargıtay (1 milyar 446,4 milyon lira), Danıştay (235 milyon 675 bin lira) ve Sayıştay (441 milyon 550 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

- İkinci sırada İstanbul Üniversitesi var

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 444 milyon 452 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikici sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 341 milyon 646 bin lirayla Hacettepe Üniversitesi, 1 milyar 177 milyon 845 bin lirayla Ege Üniversitesi ve 1 milyar 90 milyon 331 bin lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 30 milyon 843 lirayla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı en düşük diğer üniversiteler ise 36 milyon 346 bin lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 43 milyon 703 bin lirayla Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde sıralandı.

Öte yandan her yıl ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) için ön görülen bütçe ise 643 milyon 549 bin lira oldu.

Ödenek teklif tavanları en yüksek ilk 20 üniversite şöyle:

Üniversite

Ödenek tavanları (TL)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1.486.542.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

1.444.452.000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

1.341.646.000

EGE ÜNİVERSİTESİ

1.177.845.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

1.090.331.000

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

1.028.693.000

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

946.265.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

910.864.000

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

829.317.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

805.593.000

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

801.167.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

790.648.000

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

767.510.000

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

727.052.000

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

709.904.000

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

704.532.000

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

693.034.000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

691.867.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

658.991.000

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

656.533.000
Anadolu Ajansı
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