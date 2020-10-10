İşten çıkarılan işçi belediyeye haciz uygulattı
|10 Ekim 2020 12:07
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Şişli Belediyesi'nde, işten çıkarılan bir işçinin haklarını alamadığı gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine alınan karar doğrultusunda haciz işlemi gerçekleştirildi.
Şişli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ramazan Çelik, tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldıktan sonra İş Mahkemesi'nde 267 bin lira almaya hak kazanmasının ardından alacağını tahsil etmek için belediyeye haciz işlemi başlattı.
Haciz işlemi için belediye binasına gelen Çelik'in avukatı Abdullah Akyüz ve icra memuru, görevliler tarafından belediye binasına alınmadı. Daha sonra içeri giren avukat ve icra memuru, belediyenin kasasında bulunan 1550 lirayı haczetti. Avukat ve icra memuru, kendilerine belediye görevlilerince engel olunması üzerine polisi çağırdı.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in makam odasında haciz işlemi yapmak istenmesi üzerine "belediye başkanının sekreterinin Kovid-19 hastası olduğu ve odanın karantina alanı olduğu" ifade edilerek belediye görevlilerince makam odasının kapısı açılmayınca çilingir çağrıldı.
Çilingir tarafından elektrikler kesilmeden kapının açılamayacağı, açılırsa kapı güvenlik sistemine zarar verebileceğinin söylenmesi üzerine odaya girilemedi.
Bu arada sekreterin odasındaki televizyon haciz işlemi yapılmak için kayıtlara alındı.
Avukat Abdullah Akyüz, belediye başkanının makam odasının bulunduğu alanın karantina alanı olarak kendilerine söylendiğini, ödeme yapılmaması halinde haciz için tekrar geleceklerini söyledi.
Haciz işlemi devam ederken belediyenin karşısındaki işçi Ramazan Çelik'in pankart ve malzemelerine de zabıta görevlileri müdahale etti.
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