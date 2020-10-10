1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'

Hacettepe Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan tıp öğrencilerinin cerrahi dikiş, enjeksiyon, damar yolu açma gibi becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için "klinik beceri bireysel eğitim seti" hazırlandı
 10 Ekim 2020 12:30
+Aa- Yazdır
Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) tarafından uzaktan eğitim sürecinde yeterince uygulama yapma imkanı bulamayan tıp öğrencilerinin cerrahi dikiş, enjeksiyon, damar yolu açma gibi becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için "klinik beceri bireysel eğitim seti" hazırlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapılan derslerde, öğretim üyeleri, eğitim setlerini kullanarak çeşitli uygulamaları gösterirken, öğrenciler de eş zamanlı olarak pratik yapma ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde, uzaktan eğitim gören tıp öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerinin sürdürülmesinde güçlük yaşandığına dikkati çekti.

Salgın öncesinde öğrencilerin, laboratuvar ortamında yaptıkları klinik öncesi mesleki beceri eğitimlerini evlerinde de sürdürülebilmesi amacıyla proje hazırladıklarını belirten Altun, bu kapsamda 12 farklı beceri için gereken araç gereçlerin eğitim seti haline getirildiğini söyledi.

Altun, eğitim setleri sayesinde öğrencilerin yüz yüze eğitimde yaptıkları uygulamaları, çevrim içi olanaklardan da faydalanarak devam ettirebileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Öğrenciler, bireysel eğitim setleriyle, enjeksiyon, damar yolu açma, sonda takma gibi gelecekteki klinik eğitimlerinde kendilerine yol gösterecek becerileri edinebilecek. Eğitim setlerimiz her döneme göre farklı farklı hazırlandı. Bu eğitim setleriyle yürütülecek ev ortamındaki eğitimlerle öğrencilerimiz gelecekteki klinik eğitimlerine hazırlanacak. Gelecek sene inşallah klinik eğitimlerini yüz yüze yapabilir hale geleceğiz."

Bireysel eğitim setlerinin ücretsiz olarak öğrencilere gönderileceğini anlatan Altun, "Eğitim setleri gelecek hafta içinde 1500 tıp öğrencisine ulaştırılacak. Bu eğitim setleriyle olan süreç şubat ayına kadar farklı beceriler üzerinden devam edecek. Bu uygulama ülkemizde ve Avrupa'daki bir ilk." diye konuştu.

- "Öğrencilerimiz normal koşullardan daha avantajlı hale gelecek"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin de setlerin içinde gerekli araç gereçlerin yanı sıra özel olarak tasarlanan, laboratuvar ortamında kullanılan bazı malzemelerin küçültülmüş örneklerinin de bulunduğunu aktardı.

Tıp öğrencilerinin, yüz yüze eğitim ortamında cerrahi dikiş pedleriyle uygulama yaptığına işaret eden Elçin, şöyle konuştu:

"Eğitim ortamında öğrenciler büyük malzemeler üzerinde çalışıyor. Hazırladığımız eğitim setlerinde, her öğrenciye özel, cerrahi dikiş seti ve küçük boyutlarda dikiş pedi bulunuyor. Böylece öğrencilerimiz bu uygulamaları evde yaparken, normal koşullardan çok daha avantajlı hale gelecek. Çünkü yüz yüze eğitimler sırasında sınırlı sayıda uygulama yapma imkanları oluyor. Oysa ki bu araç gereçler, artık öğrencilerin evlerinde kullandıkları kendi araç gereçleri olacak ve istedikleri kadar uygulama yapma şansları olacak. Aslında böylece çok daha hazır halde kliniğe geçiş yapacaklar. Bu da uzaktan eğitimin hiç beklemediğimiz bir yararı olarak ortaya çıkıyor."

- Nasıl kullanılacağını anlatan bilgiler yer alıyor

Elçin, setlerin içinde, malzemelerin hangi eğitimde ve nasıl kullanılacağını anlatan bilgilerin bulunduğunu belirterek, "Ayrıca setlerin içindeki her ürünün üzerinde, 'malzemenin sadece eğitim amaçlı olduğu ve insan üzerinde kullanılmaması gerektiği' uyarısı bulunuyor. Burada insan sağlığına doğrudan zararlı bir malzememiz yok, ancak ulaşım ve saklama koşullarının riskini düşünerek bunların insan üzerinde kullanılmasını engellemek için bu uyarıları yazdık." ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimlere başlamadan önce öğrencilere video konferansla "kesici ve delici malzeme için atık kutusu hazırlama" sunumu vereceklerini kaydeden Elçin, "Öncelikle öğrencilerimizle atık kutusu hazırlayacağız. Öğrencilerimiz kullandıkları malzemeleri bu kutuya atacaklar. Böylece evdeki kişilerin de kazara zarar görmesini engellemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşte en çok bütçe ödeneği ayrılan üniversiteler
10 Ekim 2020 11:36		 URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
09 Ekim 2020 00:05
100-2000 bursiyerlerine yönelik araştırma görevlisi ilanları yayınlanmaya başladı
07 Ekim 2020 22:03		 5 başlıkta URAP sıralamasının detayları
05 Ekim 2020 08:17
Üniversitelerin karneleri açıklandı... İşte en başarılı üniversiteler
04 Ekim 2020 11:44		 Öğrencisi olduğu üniversiteye 36 yıl sonra rektör oldu
04 Ekim 2020 08:41
'Depreme hazırlıkta en büyük eksiklik; Fay Yasası'
02 Ekim 2020 19:52		 Üniversite öğrencilerinin disiplin cezaları başarılarına bağlı silinebilmeli!
01 Ekim 2020 12:05
YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok
28 Eylül 2020 23:06		 Üniversitede kadro için 'nokta atış'lı ilan
27 Eylül 2020 08:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı13:40 - Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu13:38 - Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı13:28 - Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis13:22 - İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 10 kişi gözaltında13:17 - Tezgahlarda palamut azaldı, fiyatlar 15 liradan 25 liraya yükseldi
13:08 - Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi12:59 - FETÖ'nün A5'lik eski emniyet müdürlerinin ifadeleri ortaya çıktı12:56 - Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor12:53 - Hatay'da yanan yer tekrar alevlendi, bir evde tüp patladı12:50 - MSB:'Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir12:43 - CHP'den kamuda liyakat için araştırma talebi
12:40 - Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak12:32 - Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı12:30 - Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'12:28 - 4/B'li personele verilemez diyen bakanlık 4/D'li işçiye nöbet ücreti verilebilir dedi12:23 - 2021 de tüm İstanbulluların katılacağı deprem tatbikatı yapılacak
12:10 - FETÖ soruşturmasında eski tuğgeneral, yeniden gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
Yükselen bir kent... Arapgir
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ısıtıcı 1
evle iş yerinin yakınlığı 2
türkler hoş gelmedi tişörtü 1
seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli 2
Angelanın Külleri 1
zamane çocukları 1
sadettin teksoy 1
chp ile deva partisi'nin ittifak yapması 4
cappie pondexter 1
nando de colo 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam