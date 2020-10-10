1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den kamuda liyakat için araştırma talebi

CHP, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi
 10 Ekim 2020 12:43
+Aa- Yazdır
CHP'den kamuda liyakat için araştırma talebi

CHP, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, FETÖ'nün kamuya giriş sınavlarında üyelerine soruları çalıp verdiği ve görevinden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sosyal medyaya yansıyan ifadeleri hatırlatıldı.

Ali Edizer'in sosyal medyaya yansıyan ifadelerinin kendisinin liyakat kriterlerine göre değil, bir cemaat, tarikat mensubiyeti üzerinden kamuda yükselebildiğini kanıtladığı savunulan önergede, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bazı cemaat ve tarikat yapılanmalarıyla anıldıkları iddia edildi.

Bu sürecin, yürütme erkini kullananların aynı hataları tekrarladığının işareti olduğu öne sürülen önergede, "Aynı hataların tekrarlanmaması, başka cemaat ve tarikatların kamuyu ele geçirmemesi ve kamu işleyişinde liyakatin hakim olabilmesi için kamuya giriş ile tayin ve terfi sisteminde nesnel kriterlerin hakim olması gerektiği görülmektedir." ifadesine yer verildi.

Önergede, kamu hizmetine giriş ve kamuda yükselmede tarikat, cemaat ve çıkar gruplarının etkisinin araştırılması, bu etkiyi sıfırlayacak önlemlerin alınması, kamu hizmetine girişte objektif ve şeffaf kriterlerin belirlenebilmesi amacıyla meclis araştırması açılması talep edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
10 Ekim 2020 13:08		 MSB:'Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir
10 Ekim 2020 12:50
Dışişleri'nden ateşkes açıklaması
10 Ekim 2020 11:57		 AYM: Yargılama yeniden yapılsın
10 Ekim 2020 07:48
AK Parti'den 'yurt dışı parti diplomasisi'
10 Ekim 2020 06:42		 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Kıbrıs'ta Durum' başlıklı BMGK oturumu açıklaması
10 Ekim 2020 06:13
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki yangında 70 vatandaşımız etkilendi
10 Ekim 2020 02:29		 BM Güvenlik Konseyi'nden KKTC'ye 'kapalı Maraş' kararından geri adım atma çağrısı
10 Ekim 2020 00:22
10 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
10 Ekim 2020 00:02		 Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
09 Ekim 2020 22:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:42 - Bursa'da sis faciası...Ambulans takla attı: 5 yaralı13:40 - Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu13:38 - Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi'nde yüzde 77 istihdam başarısı yakalandı13:28 - Alaattin Çakıcı'ya 'öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten' 17 yıl hapis13:22 - İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi, 10 kişi gözaltında13:17 - Tezgahlarda palamut azaldı, fiyatlar 15 liradan 25 liraya yükseldi
13:08 - Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi12:59 - FETÖ'nün A5'lik eski emniyet müdürlerinin ifadeleri ortaya çıktı12:56 - Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor12:53 - Hatay'da yanan yer tekrar alevlendi, bir evde tüp patladı12:50 - MSB:'Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir12:43 - CHP'den kamuda liyakat için araştırma talebi
12:40 - Metroyla İstanbul Havalimanı'na 30 dakikada ulaşılacak12:32 - Arkeoloji merakı 46 yaşında üniversite öğrencisi yaptı12:30 - Hacettepe'den tıp öğrencilerinin klinik becerilerini evlerinde geliştirebilmesi için 'özel set'12:28 - 4/B'li personele verilemez diyen bakanlık 4/D'li işçiye nöbet ücreti verilebilir dedi12:23 - 2021 de tüm İstanbulluların katılacağı deprem tatbikatı yapılacak
12:10 - FETÖ soruşturmasında eski tuğgeneral, yeniden gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İşte üniversitelerdeki vaka durumu
7 diplomalı vali, 8'inci mezuniyetine hazırlanıyor
Akıllı telefonda güvenlik şokuna 100 bin liralık dava
Ankara'da hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu
Öğretim üyesi 25 gündür verdiği virüs mücadelesini kaybetti
Azerbaycan: Ateşkes Ermenistan tarafından ihlal edildi
Yükselen bir kent... Arapgir
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
Başkentte belediye otobüsü yaya geçidine çarptı: 12 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali edizer 2
Medyum yumruklaşması 1
çeyrek altının 160 tl olması 5
Güvenli Turizm Sertifikası 1
Alaf 1
Seni ilgilendirmez 4
ziraat türkiye kupası 1
MEMUR,TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN OLMAlı 6
kapalı havada insanın içinin sıkılması 1
Şafşavan 1
SON İLANLAR
Tokat Üzümören Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Ata Ekmek Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 2 İşçi Alacak
Kayseri Hacılar imar 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi Geçici 26 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 4 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 4 İşçi Alacak
Erzurum İspir Belediyesi 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam