Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi
|10 Ekim 2020 12:56
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor" dedi.
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