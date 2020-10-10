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Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi
 10 Ekim 2020 12:56
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Bakan Gül: Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürüyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İskenderun Başsavcılığı'nın, Hatay'daki yangına ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'daki yangın hepimizi derinden üzdü, ciğerimizi yaktı. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza, Hatay'ımıza geçmiş olsun. İskenderun Başsavcılığı, yangınla ilgili çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor" dedi.
DHA
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